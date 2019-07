Découvrez le projet électro pop "Would you remember" de la chanteuse belge Ozya !

La chanteuse belge Ozya était l'invitée du 8/9 pour son nouveau projet électro pop Would you remember me.

Mariana Tootsie alias Ozya a participé à la saison 4 de The Voice France.

Elle avait intégrée l’équipe de Florent Pagny avant de devenir le talent volé de Mika. La Belge est éliminée aux portes du premier live.

La chanteuse a également prêté sa voix à la bande originale du film Hunger Games.

Aujourd’hui, en direct sur VivaCité, Ozya vous présente Would you remember me, le premier extrait de son album attendu pour fin 2019.

En concert le 15 août à BRUXELLES au Brussels Summer Festival.