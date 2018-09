Découvrez l'humoriste Camille Lelouche!

L’humoriste française Camille Lellouche pour son 1er one-woman-show, Camille en vrai, était dans le 8/9 ce matin!

Camille est née au coeur des années 80 en banlieue parisienne.

Elle se fait d'abord connaître via les réseaux sociaux en postant des vidéos humoristiques sur Youtube. Elle développe alors ses premiers personnages et aura même la chance de faire les premières parties en France de Virginie Hocq. Elle apparaît aussi ponctuellement dans Touche pas à mon poste, l'émission de Cyril Hanouna. J'aurai bien voulu avoir mille vies. Du coup, j'ai envie d'incarner plein de gens. J'ai travaillé dans la restauration pendant 10 ans et j'ai croisé beaucoup de femmes différentes. Elles m'ont marqué par leur solitude. J'ai voulu les incarner.

Camille Lellouche a aussi participé à The Voice France en 2015. C'est durant l'enregistrement de l'émission qu'elle commence à écrire son futur spectacle. Je ne pensais pas aller aussi loin dans The Voice. Après il y a eu la tournée. J'ai mis l'écriture de mon spectacle entre parenthèses à ce moment-là. Mais la chanson, son autre passion, ne l'a jamais quittée. Elle partage d'ailleurs un duo (Si on est deux) avec Slimane, sur son dernier album.

Dans Camille en vrai, l’humoriste nous propose une rencontre entre ses deux passions, le jeu d’acteur et les performances musicales. Je chante aussi sur scène

Le 22 septembre au Centre culturel de Tubize.

Le 23 septembre au Théâtre Royal de Namur.

Le 28 septembre au Théâtre Royal de Mons.

Le 21 octobre au Trocadero de Liège (complet).

Le 27 janvier au Centre Marius Staquet à Mouscron.

Le 21 mars au Centre Culturel de Nivelles.

Le 28 mars au Centre Culturel d'Uccle.