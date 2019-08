Déconnexion totale avec le nouveau single "Between Us" de Mattéo Terzi et c'est cadeau!

Mattéo Terzi - © Tous droits réservés

Matteo Terzi - Le 8-9: l'instant live - 21/08/2019 Le chanteur Mattéo Terzi pour son nouveau single Between Us. Mattéo Terzi est l’un des quatre grands finalistes de la saison 8 de The Voice Belgique. À l’issue de sa prestation aux Blinds, le chanteur récolte les quatre buzz de nos coachs et intègre l’équipe de Typh Barrow qui l’accompagnera jusqu’en finale. Depuis le télé-crochet, l’aventure se poursuit pour Mattéo. Le chanteur vous interprète Between Us, son nouveau single dont la sortie est prévue en octobre prochain. Ce titre raconte la nécessité que nous avons aujourd’hui de reconstruire nos relations face à face et non pas à trave