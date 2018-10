Petit détour par la librairie comme chaque matin avec Audrey qui épingle pour nous les faits d'actualité qui font la Une des journaux.

- L' Avenir : "un quart de notre personnel menacé - un quart de votre journal aussi" - 60 emplois sur 280 sont dans la ligne de mire. L' Avenir tente une opération symbolique ce matin avec un quart de ses pages blanches. Une action percutante - A suivre à l' Avenir !

- La DH : "Ducarme demande l'aide de Pauwels" ! Le ministre veut en faire son expert dans sa lutte contre les agents dans le milieu du foot. Il connait bien tous ces rouages notre Stéphane Pauwels d'ou la demande !

- La Capitale : " Bientôt des policiers robots en Belgique" => De la police prédictive aux robots policiers. Ces robots qui seraient utilisés pour patrouiller dans les rues. A Dubaï ils utilisent déjà des robots pour patrouiller dans le rues. On pourrait aussi se confier à eux.

- La DH : "Où partir en vacances - voici les destinations les plus attractives" - une sélection made in Lonely Planet qui a établi son classement des pays, des villes et régions incontournables pour 2019. Le Sri Lanka - l' Allemagne - les Etats-Unis - le Pérou - Copenhague - le Danemark, ... des destinations en vogue !

- La DH : "péages : fin des barrières" - trois types de paiements seraient prévus via votre application - via un boitier ou encore via des commerçants partenaires.