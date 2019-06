De la bonne humeur cette semaine avec Yesterday et Toy Story 4 !

Yesterday

Un délicieux film anglais, musical, une comédie qui a pour point de départ les Beatles. Oui oui ! Ce film good-movie débordant de générosité c’est Yesterday. L’histoire est un peu dans le même esprit que celle de Jean-Philippeavec Fabrice Luchini et Johnny, où on imaginait un monde où Jean-Philippe Smet ne serait jamais devenu Johnny….Et bien imaginez cette fois un monde sans les Beatles, c’est ce que nous propose le réalisateur Dany Boyle. Nous sommes en Angleterre, aujourd’hui, notre héros est un jeune chanteur qui n’arrive pas à percer… un brave mec, sympathique mais on sent que vu son manque de charisme et de chansons fortes, sa carrière n’ira jamais plus loin que les kermesses de village…

Yesterday est très fun, divertissant, drôle mais pour moi, un peu trop baigné dans le romantisme alors que ce point de départ loufoque aurait pu mener à une histoire plus inventive et débridée mais dans l’absolu : c’est un énergique et généreux Feel good movie !

Feel-good, ça c’est quelque chose qui me parle !