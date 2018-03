De l'insolite pour Pâques au Musée de la vie Wallonne !

Sarah Visse nous propose une petite escapade Liégeoise sous le label de multiples activités insolites au Musée de la Vie Wallonne, à Liège

Le Musée de la Vie Wallonne raconte les Wallons au travers de l’histoire, de leur culture, de l’économie, des traditions…

Pour les vacances de Pâques, ce musée a imaginé des activités originales:

Le 4 avril: une chasse aux œufs en plein musée , au milieu des collections, dédiée aux plus petits (18 mois-4 ans), ce qui est rare, car le lieu est sécurisé. La participation est de 3 euros par enfant, car les chocolats proviennent d’une chocolaterie artisanale.

Le 6 avril: un atelier de déco de vrais œufs avec des matières naturelles : pelure d’oignons, curcuma, marc de café... Prix: 5 euros.

L’activité la plus insolite, c’est le 1er avril (la bonne blague!), complète ce jour-là mais vous pouvez déjà réserver pour de prochaines éditions: les 3 juin et 7 octobre. C’est gratuit.

Il s’agit d’une visite des collections sur le thème des carabistouilles, des poissons d’avril et des fake news. Le guide va vous emmener vers des objets insolites du musée, va vous raconter un fait à propos de cet objet et va vous demander si c’est vrai ou faux. Avec un pouce "like" ou "dislike" de type Facebook, on va devoir dire si l’info est vraie ou non.

Par exemple: devant des boucles d’oreilles dans une vitrine, on nous demande si elles sont en cheveux humains. Vrai! Il y a 150 ans, on récupérait des cheveux des proches décédés pour en faire des souvenirs: des bijoux, un motif style dentelle… C’était un vrai métier!

Autre exemple: devant une guillotine liégeoise, avec une tête momifiée, le guide nous demande si cette tête a appartenu à un responsable de l’ancien couvent dans lequel le musée est installé. Faux! Il s’agit de la tête d’un authentique criminel, qui avait tué un curé au 19e siècle. A l’époque, on gardait les têtes de criminels pour les étudier car on pensait que la bosse derrière l’oreille gauche, si elle était prononcée, était un signe de prédisposition à la violence…

De l'insolite, de la découverte, de l'évasion et bien du plaisir... Voici le menu de votre we de Pâques que l'on vous souhaite plein de Vivacité !

Toutes les infos: www.provincedeliege.be/fr/viewallonne et vivacite.be