De " l'huile de jojoba" pour un front éclatant et des cheveux brillants !

Ce matin, trois téléspectateurs sont sur le banc des relookés de notre chroniqueur David Jeanmotte. Regardons de plus près ses quelques conseils.

Pourquoi utiliser l’huile de jojoba pour prendre soin des cheveux ?

Adaptée à tous les épidermes et toutes les crinières, c’est l'huile de jojoba qui est l'une des plus polyvalentes qui soit. Voici toutes les clés pour l’utiliser sur votre chevelure.

L’huile de jojoba est une huile magique : elle sait (presque) tout faire. Elle convient aussi bien aux peaux à problèmes qu’aux peaux sèches, fragiles, à rougeurs. Dans le domaine capillaire, c’est pareil : elle convient à tous les types de cheveux. Cela est dû à son extraordinaire capacité à rééquilibrer, assouplir, cicatriser et nourrir sans être occlusive pour autant.

Tout savoir sur l'huile de jojoba

Se procurer de l’huile de jojoba, c’est donc l’assurance de toujours avoir dans sa salle de bain un remède à la plupart des problèmes qu’on peut rencontrer. Elle est, en plus, économique car peu onéreuse et que quelques gouttes suffisent à chaque utilisation. Privilégiez des huiles bio extraites à froid, qui sont les plus efficaces car elles n’ont pas été dénaturées lors du procédé d’extraction.

