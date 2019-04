De l'évasion jusqu'à plus soif, voici les bons plans pour ce week-end full soleil.

Se balader parmi les pommiers en fleur... c'est glamour non et c'est l'un des bons plans évasion que vous propose Audrey ce vendredi.

Les vergers de Brunehaut...

Les Vergers de Brunehaut s'ouvrent exceptionnellement au public le dimanche 21 avril 2019. Profitez-en pour déambuler entre les 20 hectares de pommiers et de poiriers ! Qui plus est, la floraison des arbres fruitiers est certainement l'une des plus belles périodes pour admirer le verger... Suivez les parcours fléchés de 5 ou 10 km en famille ou entre amis. Départ libre de 8h à 17h.

Naturaparc... C' est un parc aventure comprenant plusieurs parcours accrobranche, des tyroliennes dont deux allers-retours au dessus du lac, un saut en pendulaire, une chute libre et de nombreuses autres activités. Vous pouvez également louer des vtt pour faire un tour autour du lac de l'eau d'heure et pourquoi profiter en ce week-end ensoleillé de l'espace bbq.

Jusqu'à plus soif... Une chasse aux bières est organisée du côté de Vitrival. C'est une vieille brasserie qui l'organise; la brasserie Dokir-Mouraux. Des bières seront enterrées, à vous de les dénicher jusqu'à plus soif ! Plus d'infos

Evadez-vous et profitez bien de ce week-end full soleil !