De l'amiante dans 15% des canalisations... Quel danger ?

Petit détour par la librairie avec Audrey qui épingle pour nous les faits d'actualité qui font la Une des journaux :

- Le Soir : "L'écologie, l'enjeu qu'ignorent les gouvernements" ! Un témoignage poignant de Nicolas Hulot à la suite de sa démission annoncée hier. Comment croiser subtilement politique et environnement ?

- La DH : Olivier viré de la Stib pour ses tatouages "Heil Hitler" - C'est lors d'une soirée que cet homme s'affiche en marcel et laisse ainsi à vue ses tatouages nazi sur ses biceps. Des poursuites judiciaires sont possible. Des années durant, ses collègues et employeurs furent trompés sur ses convictions.

- La Meuse : "de l'amiante dans 15% des canalisations" - Et oui ça fait peur - ces canalisations sont placées depuis la fin des années 1970 et restent inchangées en raison du coût. Près de 4000 kms de canalisations sont concernées. Ce sont les particules qui s'avèrent dangereuses - elles représentent moins de danger ingérées qu'inhalées !

Et au coeur de votre quotidien :

-La Libre : "la campagne de pub secrète" - "Ces influenceurs payés pour fumer sur Instagram"... L’industrie du tabac a trouvé la parade.