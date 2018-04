De drôles de petites bêtes s'invitent dans le 8/9 ce mercredi!

Et oui, c'est mercredi - coup de projecteurs sur les sorties ciné de la semaine avec en ligne de mire une toile avec de drôles de petites bêtes qui vont égailler cette semaine de congé pour petits ... et grands. Astrid nous propose un focus sur les toiles de la semaine et il y en aura pour tous les goûts, toutes les envies, toutes les douceurs et toutes les frayeurs... C'est parti !

Lady Bird... LADY BIRD met en lumière à la fois l’humour et les travers d’une relation tumultueuse entre une mère et sa fille adolescente. Christine ‘’Lady Bird’’ McPherson (Saoirse Ronan) est exactement comme sa mère, une femme forte, aimante et qui n’a pas la langue dans sa poche. Elle fait toutefois tout ce qu’elle peut pour ne pas devenir comme elle. Sa mère (Laurie Metclaf), une infirmière infatigable, essaie de son mieux de subvenir aux besoins de sa famille suite à la perte d’emploi de son mari (Tracy Letts). En 2002, dans la ville de Sacremento en Californie, au milieu d’une période charnière de l’économie Américaine, LADY BIRD propose une perspective touchante des relations qui nous façonnent, qui nous définissent en tant qu’individu et qui nous vont connaitre le plaisir inégalé de se retrouver chez soi. Avec Saoirse Ronan, Laura Marano, Jake McDorman Réalisé par Greta Gerwig

Game night... Game Night - Bande Annonce Officielle. Un film de John Francis Daley et Jonathan M. Goldstein avec Jason Bateman et Rachel McAdams. Pour pimenter leur vie de couple, Max et Annie animent un jeu une nuit par semaine. Et ils peuvent compter sur Brooks, frère charismatique de Max, pour organiser une super soirée à thème autour du polar, avec vrais faux malfrats et agents fédéraux à la clé ! Brooks a même prévu de se faire enlever…. sauf qu'il reste introuvable. Mais en tentant de résoudre l'énigme, nos joueurs invétérés commencent à comprendre qu'ils se sont peut-être trompés sur toute la ligne. De fausse piste en rebondissement, ils n'ont plus aucun point de repère et ne savent plus s'il s'agit encore d'un jeu… ou pas. Cette nuit risque bien d'être la plus délirante – et la plus dangereuse – de toute leur carrière de joueurs… Un film de John Francis Daley et Jonathan M. Goldstein Avec : Jason Bateman, Rachel McAdams, Kyle Chandler, Billy Magnussen et Lamorne Morris

Drôles de petites bêtes... Quand Apollon, un grillon saltimbanque au grand cœur, arrive au village des Petites Bêtes, il ne tarde pas à perturber la vie du royaume, à la veille du Jubilé de la reine Marguerite. Entraîné dans un complot fomenté par Huguette, la cousine de celle-ci, visant à s’approprier le trône, Apollon est accusé d’avoir enlevé la souveraine. Cette dernière est en réalité captive des Nuisibles, ennemis du royaume et complices d’Huguette. Apollon, aidé de Mireille l’abeille et de ses nouveaux amis, se lance alors dans une périlleuse mission. Pour libérer la reine et contrecarrer les plans diaboliques de sa traîtresse cousine, les Petites Bêtes devront braver bien des dangers et redoubler d'imagination. -- Réalisé par Antoon Krings et Arnaud Bouron D'après l'oeuvre originale d'Antoon Krings Musique originale Bruno Coulais - Avec les voix de Kev Adams et Virginie Efira !