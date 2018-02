David Jeanmotte nous signe un relooking tout Mimi ce jeudi !

Elle a 60 ans - mesure 1,32 m - elle s'habille dans des couleurs chaudes, elle est toujours bronzée mais... arrivé la quarantaine, les bras deviennent plus "flasques" - et oui c'est la loi de la nature. David a le remède et c'est cadeau : il y a des petits gilets, des petits voilages, des petits boléros, ... qui permettent de couvrir les bras légèrement et puis aussi on se met au sport avec des petits "poids" Mimi Tumas... ! Ah on se moque en studio parce que tout est en mode petit, petit, petit... Mais plus sérieusement on fait des altères pour raffermir les bras. Sachez aussi que le bras est composé de 75% d'eau et donc on hydrate beaucoup, beaucoup !

Jean-Pierre Pernaut..

1,85 m - 67 ans - Il fête ses 30 ans à la tête du JT... Il est toujours élégant, bien habillé et donc on zoome plutôt sur le problème de la calvitie naissante... On n'est jamais assez prudent ! Les remèdes en vrac : on extrait le jus d'un ail - d'un oignon et d'un citron ... 20 minutes sur la tête et hop ça favorise la repousse. Autre astuce : un verre de coco et deux carottes - on laisse 30 minutes sur la tête. Encore un autre remède ? OK ... avec du vinaigre de pomme ou de riz, on laisse 10 minutes sur toute la chevelure - ou la non chevelure c'est selon dirons-nous ! Et vous voilà plus beaux que jamais - y'a plus ka ! Merci David.