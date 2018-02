David-Adrian...Le premier talent The Voice retenu hier nous offre un merveilleux guitare-voix !

Hier sur la Une avait lieu la première phase des Duels. La tension était palpable, les talents se battaient pour défendre leur place, les coachs volaient des talents... Une ambiance de feu sur le ring de tous les enjeux !

David-Adrian était le premier candidat en compétition - en duel... Le premier talent retenu aussi. C'est sur une chanson de Tété : "La faveur de l'automne" qu'il a défendu sa place. Il est avec nous ce matin pour partager son aventure.

"je m'entendais bien avec Lorian - on a bossé comme des acharnés... Je ne voulais pas me sentir coupable de l'avoir éjecté de l'équipe" - On est une bande de potes vraiment, c'est difficile lors des duels."

Ma grand-mère chantait - mon père avait toujours une guitare à la maison et c'est là que tout a commencé. J'étais déjà investi dans divers projets mais tout ça est sur pause - On est bien encadré au sein de The Voice, c'est une réelle opportunité de se présenter au public, de rencontrer des gens, de réfléchir à d'autres façons de faire, de s'ouvrir à des projets,...

Petit cadeau ce matin avec cette même chanson en version guitare-voix "La faveur de l'automne" qui a permis à David de remporter le duel !