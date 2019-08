Daria de Martynoff dans le jeu de l'intimité de Maurane...Best Of

Maurane au jeu de l’intimité.

Il faut accepter la réalité : Claudine n´est plus joignable par téléphone, elle ne sera plus sur cette scène à laquelle elle était destinée. mais elle vit si fort dans ces pages ! Je les relis, ses réponses, et je suis bouleversée par tout ce que j´y retrouve. Maurane n´était pas qu´une voix magnifique. Daria et Claudine se sont liées d´amitié à la fin des années 1970. Le jeu de l´intimité, composé de questions portant sur la spiritualité, la sexualité, le rapport à l´autre et à soi, a été créé par Daria. Un jour, elle a proposé à Maurane d´y jouer dans l´idée d´en faire un livre. Cette dernière a donc pioché et répondu selon son inspiration. Le lecteur a ici la possibilité de la rencontrer autrement, à travers des anecdotes parfois drôles, parfois graves, toujours personnelles. Cet ouvrage est également parsemé d´« intermèdes musicaux », avec des questions inspirées de chansons interprétées par Maurane. Une découverte de l´artiste sous un angle intime et inédit.