Daddy K s'offre le Palais 12 pour ses 30 ans de carrière !

Le DJ belge Daddy K était avec nous ce matin pour nous présenter sa nouvelle compil The Mix 12.

Avec plusieurs millions de disques vendus, Daddy K est l’un des DJ les plus populaires de la planète. C’est dans le groupe hip-hop francophone Benny B que Daddy K a fait ses premiers pas en tant que DJ. Il est l'un des pionniers du mouvement hip-hop belge.

Pour fêter ses 30 ans de carrière, l’artiste est de retour avec une nouvelle compilation The Mix 12. Il prépare un show événement, entouré d'invités, à ne pas manquer!

10 000 Compiles vendues ! Ce sont deux cd - l'un d'eux joué en club - ce sont tous les hits qui ont bien marchés. Le second c'et un cd plus nostalgique - des morceaux qui ont marqué les années 90. Avec un remix spécial aussi.

Les choix se font aussi conformément aux autorisations données ou pas au niveau des maison d'édition - maisons de disques. On ne peut pas toujours mettre ce que l'on a envie effectivement.

Le Palais 12 - le 16 mars prochain !

A l'occasion des 30 ans de carrière de l'artiste.... Ce sera un beau challenge, une belle consécration. L'occasion de faire Mon Palais 12 ! Avec une grosse mise en scène, on va e mettre plein les yeux avec pas mal d'artistes qui seront du show. Un événement à ne manquer sous aucun prétexte !

Mais Daddy K c'est aussi le "citoyen d'honneur de Boussu" - une récompense pour tout le brillant apporté à sa région, un titre mérité.

En coulisses et côté dressing - une particularité pour l'artiste :

"J'ai la folie des chaussures" ! J'ai 5000 paires, on vit dans les chaussures, on vit dans une grande boite à chaussures ! rire C'est une maladie - c'est plus fort que moi. Ah....quand c'est assumé !

Rendez-vous donc au Palais 12 le 16 mars prochain pour faire la fête... Ce sera grandiose !