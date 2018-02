Cromignonne... La nouvelle aventure de Bob & Bobette !

Oooh c'est Cromignon... La série BD Bob et Bobette, créée par Willy Vandersteen il y a près de 75 ans fait son grand retour !

Le scénariste Yann reprend le flambeau dans "Cromignonne" : Bob et Bobette version 2018 où l’on retrouve aussi les personnages cultes Lambique, Sidonie et Jérôme, dessinés désormais par Valkema.

Bob & Bobette s'est modernisé ! Yann - le scénariste - le "fainéant" de l'équipe était avec nous ce matin ! "Vous savez, C'est celui qui dit ce qu'il faut faire à l'autre" - "On applaudit toujours celui qui dit ce qu'il faut faire" ! Déjà que notre homme a du mal de comprendre le belge... Et oui il est Marseillais notre homme mais "Peuchère" pourquoi ce chef d'oeuvre en ses mains alors ? En raison du très vif intérêt de l'homme pour cette BD et surtout des versions anciennes - le tout bon cru - l'authentique. C'est le fou de dessinateur qui re-modernise l'affaire finalement tandis que Yann fait perdurer la tradition !

Pour la petite histoire, des Bob & Bobette version Marseillaise sont sortis. Hilarant - les bulles défilent à coup de Peuchère - de breuvage anisé - ... Très décalé !

Les albums des 20 dernières années sont mauvais ! - ça c'est dit !

(Yann :)=>"J' aurais dit ça ???! ... Même si c'est vrai ?!!" - Il n'assume pas du tout notre homme !

Il y a un vrai respect des personnages dans ce nouvel album - L'âme de folie, inventive, créative, ... C'est ça le secret des Bob & Bobette, c'est ça qui nous a plu étant gamins !

Cromignonne ... Faut-il avoir été fan des anciens pour s'immerger dans l'histoire ? Le "nouveau" public peut - il s'y retrouver ? OUI, on espère relancer l'attrait pour la série. Il y a aussi des allusions pour les fans d'antan !