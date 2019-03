Crevettes, maïs, amandes… Place au "bioplastique"

“Les compagnies qui utilisent les amandes ont beaucoup de résidus, pas seulement l’écorce, mais aussi la peau et beaucoup d’autres, détaille le professeur Alfonso Jimenez. Ce que nous faisons dans cette recherche ? Nous développons un biomatériau composite, à partir de la peau et de l’écorce d’amandes.” Les extraits naturels de peau d’amande seront ensuite joints à du PCL, ou polycaprolactone, un polyester biodégradable, afin de concevoir un système d’emballage actif antioxydant.

Sud Presse" Client mystère : gagnez 200 €/mois avec une app"

BeMyEye est une application qui laisse rêveur.

Elle vous promet de jouer les clients mystères tout en gagnant " jusqu’à 200 euros par mois ". " Rejoignez plus d’un million de personnes qui utilisent déjà l’application et réalisez de courtes missions dans les magasins près de chez vous. Gagner de l’argent sur son temps libre n’a jamais été aussi simple. Tout ce dont vous avez besoin est un smartphone, quelques minutes de votre temps et un peu de discrétion. Suivez simplementles instructions de l’app, vous serez guidés de bout en bout ", expliquent les créateurs de BeMyEye sur Google Play. " Nous travaillons avec les plus grandes marques (Coca-Cola, Nestlé, Heineken, etc.) : collectez des informations sur leurs produits et recevez en moyenne 5 euros pour une mission de 10 minutes. Certains mini-jobs peuvent vous rapporter jusqu’à 25 euros. "