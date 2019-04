Créer un label " resto enfants bienvenus " !

Tous les matins dans le "8-9", on passe la presse en revue. Ce matin: La Libre : Le Watducks champion d'Europe. Sudpresse : Un label "enfants bienvenus" pour les restaurants. Dernière Heure : Morale et religion catholique, les élèves n'en veulent plus. La Province : Trolls et créatures à Mons Expo. Nord Éclair Tournai : Une princière chasse aux os pour les toutous. Le Soir : Coudre plus pour acheter moins.

La Revue de presse - Le 8-9: la revue de presse - 23/04/2019 Tous les matins dans le "8-9", on passe la presse en revue. Ce matin: La Libre : Le Watducks champion d'Europe. Sudpresse : Un label "enfants bienvenus" pour les restaurants. Dernière Heure : Morale et religion catholique, les élèves n'en veulent plus. La Province : Trolls et créatures à Mons Expo. Nord Éclair Tournai : Une princière chasse aux os pour les toutous. Le Soir : Coudre plus pour acheter moins.

Petit détour par la librairie avec Audrey qui épingle pour nous la Une de vos quotidiens. Selon une étude du Syndicat neutre pour indépendants (SNI), que l’on a pu consulter en primeur, 95 % des restaurateurs font des efforts pour adapter leurs établissements à la présence d’enfants. Mais très peu le font savoir. Le SNI demande dès lors que l’on crée un label pour les récompenser et surtout, informer les clients.

Sud Presse"95 % des restos font des efforts pour accueillir les enfants" En ce lundi de Pâques, Arnaud (10 ans), Romain (8 ans) et Lola (4,5 ans) sont tranquillement assis à la terrasse des Champs Elysées à Namur, avec leurs parents Coralie et Franck Servais. Ils adorent ça. Les plus jeunes ont pris un menu enfant, Arnaud, lui, se sent d’attaque pour un menu adulte. Mais au fait, pourquoi cette famille de Marche-les-Dames a-t-elle choisi cet établissement ? "C’est un peu improvisé, mais on connaît l’endroit et on est venu pour la terrasse ", répond la maman. " Avec les enfants, on évite évidemment d’aller dans un restaurant gastronomique. Il nous arrive aussi de manger à l’intérieur, mais alors on choisit un coin pour ne pas trop déranger. Nos enfants savent que lorsqu’on va au resto, il faut bien se tenir. On leur interdit d’emmener des smartphones ou des consoles. Par contre, il nous arrive de sortir le jeu de cartes Uno si le temps d’attente est trop long ".

Dernière Heure"Le cours de morale en perte de vitesse" ; - © Tous droits réservés Depuis septembre 2017, les élèves de primaire et de secondaire du réseau officiel de la Fédération Wallonie-Bruxelles sont obligés de suivre une heure de cours d’éducation à la philosophie et à la citoyenneté par semaine. Pour ne pas alourdir leur horaire, il a été décidé que les cours de religion et de morale passeraient de deux heures par semaine à une heure par semaine. Il a aussi été décidé que les élèves qui souhaitaient ne plus suivre de cours de morale ou de religion puissent remplacer ce cours par une heure supplémentaire d’éducation à la philosophie à la citoyenneté.

Sud Presse "Une princière chasse aux os pour les toutous" ; - © Tous droits réservés L’événement a ravi les chiens et leurs maîtres, venus de toute la Belgique... dont le prince Laurent ! Pour sa troisième édition, la chasse aux os de Bury a rencontré un véritable succès. Pour preuve, l’événement affichait complet et contrairement aux années précédentes, aucune inscription sur place n’était possible, officiellement du moins. Car en pratique, Sabrina Delgutte, l’organisatrice, a accepté une vingtaine d’inscriptions supplémentaires pour les gens venus en dernière minute avec l’espoir de pouvoir y participer. Cette journée dédiée aux chiens s’inspirait d’une chasse aux œufs traditionnelle à la différence que ces derniers se voyaient remplacés par des biscuits et des friandises. Nous avons pu observer des participants venus de tous horizons, à la recherche de nouveauté comme en témoigne l’organisatrice : " Il n’y a pas tellement de locaux mais beaucoup de participants qui ne sont pas de la région. Les gens se lassent des balades, ils veulent des événements différents, plus particuliers pour les animaux. "

Sud Presse" Trolls et créatures à Mons Expo " ; - © Tous droits réservés Il propose de nombreux concerts mais aussi un salon du livre et de la BD, du jeu et de l’artisanat fantastique. Nous vous en parlions dans le journal de ce dimanche, beaucoup de créatures mystiques se sont baladées à Mons en ce week-end pascal…Les trolls ont envahi Mons Expo en ce week-end de Pâques. Les adeptes de Fantasy faisaient des kilomètres de files pour entrer dans la salle montoise. Cette huitième édition de Trolls & Légendes était placée sur le thème de la mythologie. Le festival met à l’honneur un genre ancien profondément ancré dans notre patrimoine des contes et légendes. Et quoi de mieux que Mons comme berceau pour Trolls et Légendes ? La cité du Doudou offre un cadre médiéval et une source d’inspiration avec son Lumeçon.