La Revue de presse - Le 8-9: la revue de presse - 26/04/2019

Petit détour par la librairie avec Audrey qui épingle pour nous la Une de vos magazines.

Soir Mag"Coup de froid sur les serres royales" ; - © Tous droits réservés Une panne de chauffage a failli entraîner une catastrophe dans une serre tropicale du Domaine royal de Laeken. Des fleurs exotiques ont souffert. Le vendredi 19 avril, à la veille du week-end pascal, les Serres royales ont ouvert leurs portes au grand public, dans le parc du château royal de Laeken, la résidence privée du Roi et de la Reine. Les jardiniers ne sont pas peu fiers de présenter le fruit de leur travail aux 100.000 à 150.000 visiteurs qui vont se presser pendant trois semaines dans le complexe vitré : une succession de plantes, d’arbres, d’essences rares, de fleurs aux mille et un parfums les plus capiteux. Et pourtant, cette année, on a eu chaud chez les jardiniers du Domaine royal de Laeken ! Cet hiver ne fut pas des plus rigoureux. Pourtant, une collection de plantes a passé un sale quart d’heure. Un jour, l’équipe du " groupe Plateau " a constaté que, pendant la nuit précédente, la température était passée de 20 C idéalement à 30 C dans l’une des serres de culture dites de la " Croix des Fougères ". Certes, ce n’était pas assez bas pour geler la production, mais quand même suffisamment froid pour faire souffrir la flore présente, de type " tropical ". Dans cette serre, on fait notamment pousser les " medillina magnifica " qui ornent les grands vases chinois de la serre dite de l’" Embarcadère ".

Ciné Télé Revue" Youtube m'a tout apporté" ; - © Tous droits réservés BILAL HASSANI" YouTube m’a tout apporté " Avant de s’envoler vers Tel Aviv pour représenter la France à l’Eurovision, le chanteur sort son premier album, à seulement 19 ans. Le 26 avril, vous sortez votre premier album, " Kingdom ". Dans quel état d’esprit êtesvous?? J’ai vraiment hâte. Je me languis à l’idée que mon public découvre enfin mes chansons. Je suis quand même stressé, car cet opus raconte mon histoire. C’est un peu mon journal intime, je me dévoile complètement. L’album s’est fait relativement vite, car je n’ai pas voulu prendre de recul sur la création. Je suis très fier de ce projet, et j’espère qu’il plaira au plus grand nombre. Quelles ont été vos sources d’inspiration?? Toute la musique qui m’entoure au quotidien comme celle de Beyoncé, d’Aya Nakamura ou encore d’Amel Bent. " Kingdom " raconte l’histoire de mon royaume intérieur, lequel est rempli d’atmosphères et d’univers différents. Chaque titre représente une partie de mon âme.

Télépro "Télé-crochets et après" ; - © Tous droits réservés Michal, Magali Vaé, Mario Barravecchia, Stephan Rizon… Ces chanteurs ont fait les grandes heures des télécrochets. Que sont-ils devenus ? Leurs rêves de musique et de gloire se sont fracassés parfois. Samedi, Karine Ferri, coanimatrice de "The Voice" et compagne de feu Gregory Lemarchal ("Star Academy"), nous présente un film qu’elle a réalisé : "L’Incroyable destin des stars des émissions de télécrochet". Elle s’est penchée sur cinq phénomènes : Michal, Magali Vaé, Myriam Abel, Mario Barravecchia et Cindy Sander.

Moustique"Les restaurants du futur" ; - © Tous droits réservés Vous croyiez qu’elles ne faisaient que livrer? Les plateformes comme Deliveroo ont inventé le resto sans tables ni serveurs. On y trouve juste une cuisine. Et vous? Vous restez tranquille chez vous.Il est à peine passé midi et c’est déjà l’effervescence dans les cuisines d’un restaurant de burgers bruxellois, Les Super Filles du Tram. Les commandes affluent sur les écrans des tablettes accrochées aux étagères. La friteuse, dans laquelle disparaissent chaque minute des kilos de pommes de terre ramenées plus tôt en matinée, crépite en permanence. Couper, griller, frire, assembler, envoyer et recommencer. La salle n’est pourtant pas bien remplie. Mais dehors, casques vissés sur la tête et sacs turquoise sur le dos, les livreurs attendent déjà de pied ferme les premières commandes.