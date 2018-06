Coup de coeur de Julie Compagnon: Véronique Sanson!

Dans l'Actu musicale de ce mardi dans le 8/9, Julie Compagnon a un gros coup de coeur... puisque sa chanteuse préférée sort un nouvel album! On vous l'annonçait il y a quelques jours, Véronique Sanson prépare actuellement un album de duos sur lequel elle réenregistrera toutes ses plus grandes chansons en excellente compagnie ! Parmi les noms connus: Alain Souchon, Juliette Armanet, Patrick Bruel, etc... mais aussi Christophe Maé avec lequel elle reprend un de ses titre mythique "Besoin de personne"...

Parmi les autres actus musicales de la semaine, notons la sortie d'un nouveau single pour Louane... 4ème extrait de son deuxième album. Un single sur lequel, on sent clairement l'influence de Loïc Nottet avec qui elle a collaboré...

Sans oublier la compile qui vous accompagnera tout l'été... Vivacité complice des Diables Rouges vous propose 36 titres qui rythmeront votre Coupe du Monde avec la compile Red Together! Une compile à remporter! Tous ensemble, tous ensemble!