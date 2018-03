Coup de chapeau aux Belgian Tornados !

Focus sur l'actualité sportive du we avec Thierry Luthers qui épingle pour nous quelques faits marquants & quelques coups de coeur.

L' Absence de l'arbitrage vidéo ce week-end ... Ca fait polémique ! La règle était - on le rappelle - que tous les clubs aient le même nombre de matchs avec assistance vidéo. Il y a eu de nombreuses erreurs d'arbitrage - des clubs sont lésés. C'est fort fort gênant.

La semaine prochaine il y aura deux matchs décisifs avec assistance vidéo... C'est très serré. Il y a vraiment intérêt d'avoir un bon arbitrage !

Coup de chapeau au Belgian Tornados ! Ils ont été formidables - l'arrivée de Kevin est surprenante, on croit que c'est l'autre concurrent qui gagne. La médaille est tombée du bon côté ! C'est leur 20ème finale, leur 9ème médaille - c'est un tout petit pays la Belgique et on est sur la carte du relais... C'est exceptionnel.

Autre clin d'oeil à un grand Monsieur : Roger Bannister. Il était étudiant en médecine à Oxford et le premier a battre le record du monde du Mile - il a été le premier à courir sous les 4 minutes, c'était en 1954 à Oxford. C'est Sir Roger Bannister... Il nous a quitté ce we.