Côté ciné, on sort "Le grand jeu" cette semaine !

Frédéric Vandecasserie met sur le tapis trois sorties ciné et nous invite à un terrible coup de poker ! On joue Le grand jeu ce mercredi avec Jessica Chastain, un film inspiré d'une histoire vraie. Autre sortie ciné attendrissante mais qui donne la patate : L'échappée belle et enfin coup de projecteur sur une sortie très "américanisée" : The Greatest Showman.

The Greatest Showman...

Ce n'est jamais très bon un film de Noël qui sort après Noël ! Ca sent le sapin. Une comédie musicale qui se calque sur le modèle de "Moulin Rouge". C'est l’histoire de P.T Barnum, un visionnaire parti de rien pour créer un spectacle devenu un phénomène planétaire. Il y a une morale très Américaine : on n'est pas tous les mêmes mais on a tous droit à la différence etc, etc... C'est moyennement moyen dixit Fred.

Avec Hugh Jackman, Rebecca Ferguson, Michelle Williams, Zac Efron. Réalisé par Michael Gracey.