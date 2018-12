Côté ciné... C'est toute une affaire de famille cette semaine !

Coup de projecteur sur trois pépites cette semaine : Ralph 2.0, Rémi sans famille et Une affaire de famille.

Ralph 2.0 Le carton du moment au box-office Américain, c’est Ralph 2.0, le dernier Disney qui est en train de devenir l’un des films familiaux les plus vus de l’année. Comme le premier épisode sorti en 2012, ce film d’animation multiplie les références geeks. Après l’univers rétro-nostalgique des jeux vidéo, Ralph et Vanellope s’aventurent cette fois au cœur d’internet. Ça fourmille d’idées, c’est blindé de références et on retrouve en français la voix de François-Xavier Demaison.

Pour les plus petits qui ne capteraient pas toutes les références aux subtilités d’internet, ils ont eu l’idée géniale d’intégrer l’univers Disney au sens méga large : des princesses, du Star Wars, un peu de Marvel et ça, c’est hyper réussi !

Rémi sans famille Les parents risquent de se prendre un bon bol de nostalgie avec un film qui va rappeler quelques souvenirs.. Hé oui, avec une très vieille histoire, celle de Rémi sans famille.

Depuis la parution du roman Sans Famille fin du XIXème siècle, les aventures de l'orphelin imaginé par Hector Malot ont été déclinées au cinéma et à la télévision, en dessin-animé et même en bande dessinée. Rémi sans famille, le conte de Noël de cette fin d’année ! Enfin, on est plutôt dans l’esprit d’un Oliver Twist que dans du Disney…. Le petit garçon abandonné, revendu, qui a faim, ses amis qui meurent, ça fait beaucoup d’événement trash pour un seul film alors qu’en dessin animé, tout l’aspect noir était plutôt distillé au fil des épisodes. Le petit garçon est juste craquant et Daniel Auteuil est touchant au possible !

Une affaire de famille La sortie de la palme d'or cannoise de cette année, c’est signé Hirokazu Kore-Eda.

Kore Eda est le cinéaste japonais le plus populaire en Europe, le plus couronné aussi, c’est un super habitué du festival de Cannes, il y a reçu plein de prix. Vous avez peut-être vu : Nobody Knows ou Tel père tel fils, des petites perles d’émotion. Son cinéma est grand public et très émouvant.

Chacun de ses films est un bijou de bienveillance et de justesse.

Dans une affaire de famille il nous raconte simplement, mais avec énormément de finesse et de subtilité les difficultés d’une famille pauvre dans le Japon d’aujourd’hui. Une palme d’or toute en tendresse, un film très accessible même si c’est du cinéma d’auteur. C’est le gros gros coup de cœur de Cathy Immelen cette semaine !