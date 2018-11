Comment débusquer les collègues les plus cons ?

Petit détour par la librairie avec Audrey qui épingle pour nous les faits d'actualité qui font la Une des journaux :

- La DH : "Stop au gibier Polonais dans nos magasins"

Autre article sous presse à la DH :

"Comment débusquer vos collègues les plus cons ? " - Con ... ou stupide ?!

Le livre "psychologie de la connerie" a été élaboré grâce aux fondements de toute intelligence de multiples scientifiques. Alors, comment repérer ses collègues les plus stupides ? ...Suivez ce guide. Si vous voyez une personne qui est "insuffisante" - qui se réjouit du malheur des autres, qui aime la soumission, ... Barrez-vous, il en va de votre propre bien-être ! Le con a un profil type et ce guide a pour ambition de vous aider à les repérer !

L' Avenir : " Gardez vos distances"... les conditions météo engendrent bien des accidents.. Petit rappel de bonne conduite du coup !

Le Soir : "Brexit,il reste encore un obstacle ! "

Au coeur de votre quotidien :

- Sud Presse : "Les chiens wallons sont les plus agressifs" - il s'agit d'une étude établie sur le nombre de morsures, de plaintes à cet effet et on constate que le chien Bruxellois a la cote, il est le plus tendu.

- La DH : "Beaujolais nouveau... Faites sauter les bouchons" - "C'est un vrai vin qui ne doit jamais sentir la banane"... Un vrai vin qui ne semble toutefois pas avoir bonne presse.

- Le Soir : "Des huîtres bientôt de retour en mer du Nord"