Comme ils disent... Boris Motte interprète Aznavour - c'est du live, c'est du frisson, c'est cadeau

- - © Tous droits réservés

Boris Motte - Le 8-9: l'instant live - 19/08/2019 L'INVITÉ : Le chanteur belge Boris Motte pour son nouveau titre With Hope. Boris Motte est l’un des quatre grands finalistes de la saison 3 de The Voice Belgique notamment aux côtés de Loïc Nottet. À l’issue de sa prestation aux Blinds, le chanteur intègre l’équipe de Marc Pinilla de Suarez qui l’emmène jusqu’au bout de l’aventure. Aujourd’hui, Boris vous présente With Hope, une chanson dont Lincoln Paradox alias Collin De Bruyne est l’auteur et le compositeur. Basé sur l’histoire personnelle de Boris, ce titre est très intime. Ce matin, le chanteur a choisi de vous interpréter "Com