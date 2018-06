"Come On to me" et "I don't know"... deux singles made in McCartney sinon rien !

Autre sortie, celle de Paul MCCartney ... Voici LE coup de coeur de Julie ! "McCartney il me fait rire, pleurer, aimer, détester, ..." il lui fait tout ça à la fois à notre Julie !

A la suite du carpool karaoké il a fait un live dans un bar à Liverpool et a présenté deux nouveaux singles qui figureront sur son nouvel album. Julie nous propose le titre "I don't know" - Pour elle Mc Cartney c'est une légende vivante, il est hyper créatif, hyper productif, il donne pas mal de concerts ... c'est juste sublime. Le titre "Come on to me" est en une pop plus énergique mais c'est le morceau "I don't know" que Julie se plait à nous présenter.