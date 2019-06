Closer, le duo intimiste de Julie Compagnon et Christophe Pons !

; - © Tous droits réservés

Julie Compagnon et Christophe Pons - Le 8-9: l'invité - 20/06/2019 Closer, le duo de musique composé de Julie Compagnon et de Christophe Pons pour la Fête de la Musique qui a lieu dès ce soir et tout le week-end. Chroniqueuse du 8/9 et de Pigeons, Julie est avant tout chanteuse ! Avec le musicien Christophe Pons (guitariste de Machiavel, Lara Fabian, Tina Arena…), ils ont créé le duo Closer. À deux, ils revisitent les classiques de la musique pop, folk et rock. Julie et Christophe seront en concert pour la Fête de la musique le : - 21 juin à BRUXELLES – Koekelberg. - 22 juin à LA LOUVIÈRE – Jardin des contes de Strépy-Bracquegnies. - 23 juin à UCCL