Clémentine Célarié... Sur la route de Madison !

L’actrice française Clémentine Célarié était avec nous ce matin, de sa belle écharpe vêtue pour la pièce de théâtre Sur la route de Madison. (mis à l’écran avec Clint Eastwood et Meryl Streep).

Quelque part dans le Midwest américain des années 60, un amour intense mais impossible nait lorsque la route de Robert, photographe, rencontre celle de Francesca (Clémentine Célarié), mère au foyer. Ils vivent passionnément leur amour pendant quatre jours mais cet amour pourra-t-il vivre au-delà ?

Clémentine "Sur la route de Madison"...

"C'est mon plus beau rôle"

C'est une histoire d'amour exceptionnelle - hors du commun qui dure 4 jours, c'est un tsunami - c'est du romantisme à l'état pure. Ca me fait partager ces sentiments très forts, ces orages, cette tempête. Exprimer tout cela pour le public, c'est juste ... mon plus beau rôle !

C'est un rôle où il faut y aller directement - vous sortez de là vous avez les yeux en ... "trou de pine" ! C'est difficile de ne pas avoir de larmes quand on suit cette pièce. "On est là pour emporter les gens"... "Francesca" est prise dans quelque chose, elle emporte son public avec elle et si les gens sont émus, c'est magnifique. Pleurer, oui c'est bien. On devrait faire des thérapies du pleur comme pour le rire !

Ce sont des émotions que l'on a rarement l'occasion de partager.

Le 16 janvier à LIEGE – Forum.

Le 17 janvier à CHARLEROI – Palais des Beaux-Arts.

Le 18 janvier à MONS – Théâtre Royal.

Le 19 janvier à NAMUR – Théâtre Royal.