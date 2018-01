Claudia Tagbo plus LUCKY que jamais ! (Best of)

Une petite tournée belge se préparait fin d'année dernière pour Claudia Tagbo... On était vraiment LUCKY !

La pétillante Claudia Tagbo nous présentait son tout nouveau spectacle Lucky fin d'année dernière. Claudia se disait "chanceuse" - "Lucky" à l'idée de retrouver le public pour ce second one-woman-show qui mêle stand-up et comédie, sensualité, légèreté, rires et folie.

Claudia a fait péter la carte bancaire pour tout refaire ! Ca démarre comme ça - par un aveu ...

C'est un spectacle d'une femme qui est assise - bien dans ses bottes et qui se permet de se mettre debout pour trouver l'équilibre. Oser se mettre debout en étant à sa place dans cette société où tout va vite, ou la norme c'est le cloisonnement, c'est pas évident ... Trouver l'équilibre pour ne pas froisser les gens pour ne pas se heurter aux codes qui nous cloisonnent.Tout est fait pour isoler les gens alors qu'on a tout pour vivre ensemble... S' Ouvrir - être bien ensemble, trouver son équilibre dans cette société c'est de ça qu'il est question dans ce spectacle plein de vie.

Claudia poursuit sa tournée en Belgique : elle sera le 16 mai au Centre culturel de Huy et le 17 au Théâtre Royal de Mons... Qu'on se le dise !