Clara Luciani... La pépite coup de coeur pour Julie !

Focus sur l'actualité musicale ce mardi avec Julie Compagnon qui ouvre le bal avec le second titre du dernier album Rio de Christophe Willem : Madame. Un titre dédié à la maman d'un militaire assassiné en 2012. Un titre touchant qu'il nous livre avec beaucoup d'émotions ! Christophe qui sera le 17 mars au Forum de Liège 10 avril et 9 octobre à l' AB !

Clara Luciani... La pépite du jour, un gros coup de coeur pour Julie. Elle a prêté sa voix pour des projets musicaux, ici elle se lance en mode solo. Elle nous présente le titre "grenade". Une artiste que Julie nous recommande chaudement.

Justin Timberlake... Il nous présente un second extrait de son album "Man of the woods" : Say something. Un titre magnifique, très fédérateur. Il viendra au Sport Paleis d' Anvers. Si vous souhaitez des places, c'est l'instant, c'est le moment...Go go go !