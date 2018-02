ChocoPalace - le Festival de sculptures en chocolat... Une grande première à Durbuy.

Sarah Visse nous propose Une évasion gourmande ce vendredi... Focus sur le ChocoPalace : le Festival de Sculptures en chocolat, à Durbuy, jusqu’au 2 avril !

Rendez-vous dans la plus petite ville du monde pour le plus grand festival du monde dédié aux sculptures en chocolat.

Il s’agit de la première édition de cet événement, qui se tient dans le Parc Roi Baudouin, c’est-à-dire en plein cœur de la vieille ville de Durbuy.

Quand on entre sous le chapiteau, on plonge dans un univers de jungle (puisque c’est le thème), avec une 40aine de sculptures d’animaux en chocolat de toutes tailles, mis en scène dans de la végétation jungle et illuminés de façon féerique et. On y trouve notamment un éléphant de 3 mètres de haut, mais aussi des singes, lions, crocodiles, zèbres, perroquets… Avec, en plus, une rivière sauvage de chocolat. Ces sculptures ont été réalisées par une 20aine d’artisans chocolatiers venus de partout dans le monde.

Le parcours dans la jungle dure environ 1/2h, mais la visite ne s’arrête pas là. Car, du chocolat, on va bien sûr également en manger. A la sortie de la jungle, une dizaine d’exposants vous feront déguster leurs spécialités au chocolat.

Vous pourrez aussi vous attabler au Chocobar, où vous pourrez commander des gaufres, churros, crêpes au chocolat, mais aussi de véritables curiosités, comme du vin, de la bière et même du champagne au chocolat!

Pendant ce temps, les enfants pourront participer à des ateliers et réaliser, eux-aussi, leurs propres sculptures en chocolat!

En pratique: ouvert tous les jours de 11h à 19h. Prix sur place: 12 euros par adulte et 8 euros pour les 3-12 ans. Bon plan: acheter ses billets en prévente en ligne car on reçoit alors 1 ticket gratuit pour 1 ticket acheté + on a droit à un coupe-file! Infos: www.chocopalace.be et vivacite.be