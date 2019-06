; - © Tous droits réservés

La Revue de presse - Le 8-9: la revue de presse - 13/06/2019 Tous les matins dans le "8-9", on passe la presse en revue. Ce matin: - La Dernière Heure : 300 millions de litres d'eau perdus chaque jour. - L'Avenir : De la viande en direct de mon élevage. - Nord Éclair Tournai : Il se crashe sur un ours. - Nord Eclair Tournai : Franck percute un ours avec sa moto. - Dernière Heure : 113 milliards de litres d'eau perdus chaque année - Sudpresse : Chez le médecin le matin et non le soir. - La Meuse Huy-Waremme : Un engin solaire pour un désherbage bio. - Dernière Heure page 17 : On peut envisager un été similaire à celui de l'an dernier.