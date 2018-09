Comme chaque matin, petit détour par la librairie avec Audrey qui épingle pour nous les faits d'actualité qui font la Une des journaux et qui décortique quelques articles au coeur de votre quotidien..

- La DH : "Des interdits de jeu ont pu rentrer au casino" - Les bugs informatiques sont de la partie !

- L' Avenir : "Sans pesticides, nos terrains de sport se dégradent"

- La Libre : "Christine Schréder, la première femme a présenter du foot à la RTBF"

- Sud Presse : "Les radars tronçons arrivent dans nos communes" - Il s'installent partout dans les communes de Wallonie. Un investissement qui représente des Millions d' Euro. Ils opèrent un calcul de la vitesse sur plusieurs kilomètres et visent à éviter les accidents sur ces tronçons qui représentent des pics de dangerosité en nombre d'accidents.

"Chelsea, Manchester United et le Standard uniques au monde" ...

Ce sont les seuls clubs à avoir un autocar à double étage. Cerise sur le gâteau, ces véhicules sont conçus par une société Belge ! Du confort tout terrain avec des sièges en cuir, des prises de courant pour être connecté, des toilettes plus larges que de nature, ... le must du must made in Belgium.

Le Standard se la joue générosité & partage. Leur autocar sert également à transporter des retraités en vacances ... Un petit geste des plus sportif & fair-play qui soit !

Et si vous découvrez cet "autocar" pour la première fois, ne le mentionnez pas sous le label de "bus" auprès du chauffeur pour venter ses qualités, cela aura pour effet de l'agacer !

- Le Soir : "quelles études faire pour être Ministre ?" - Un petit sondage révèle que le droit est le passage le cursus le plus fréquenté pour arriver au sommet de la pyramide politique. Sciences Pol ou péda encore vous mettront sur la bonne "voix" .. politique.

- La DH : "Dédié à Jacques Brel" - La Fondation inaugure un espace pour connaitre encore mieux toute son oeuvre... A la veille des 40 ans de souvenir - 9 octobre 1978 - date de la disparition de l'artiste.