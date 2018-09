Chasseur déprime... la nouvelle oeuvre de Jean-Luc Fonck

C'est vendredi!!!! C'est la chanson défi de Jean-Luc Fonck! Jean-Luc se transforme en Hervé Valium le temps de cette chanson... Regardez la vidéo et chantez avec lui... voici les paroles ;-)

J’ARRIVE A L’HOPITAL AVEC MON NOUVEAU CARTABLE

PARCE QU’A LA MAISON ON A VENDU TOUTES LES TABLES

DE TOUTES FACONS ON N’AVAIT PLUS DE CHAISE

ET POUR MANGER PAR TERRE SANS TABLE ON EST PLUS A L’AISE

J’AI DESSINE DES FLEURS POUR MON INSTITUTRICE

LES FLEURS FANEES C’EST BEAU MAIS C’EST QUAND MEME TRISTE

C’EST COMME LES OISEAUX SANS TETE, C’EST RARE QU’ILS VOLENT BIEN

ET QUAND MA MAITRESSE D’ECOLE ELLE NE VA JAMAIS LOIN

LES CORBILLARDS ROULENT MOINS VITE QUE LES …AMBULANCES

PIN PON PIN PON

PARCE QUE CHEZ LES CORBILLARDS…Y’A MOINS D’URGENCE

PIN PON PIN PON

TOUTES LES BOUTEILLES SONT VIDES, CIRCULEZ Y’A RIEN A BOIRE

C’EST PAS SOUVENT LA FETE, MAIS C’EST TOUJOURS LA FOIRE

LE PASSE, C’EST LE PASSE, LE FUTUR C’EST LE FUTUR

Y’A JUSTE LE PRESENT QUE C’EST MAINTENANT

ON EN RIRA DANS DIX ANS ,MAIS Y’AURA PLUS PERSONNE

ALORS AUTANT NE PAS EN RIRE, ON N’EST PAS CHEZ BOUGLIONE

SI J’AVAIS SU CE QUE JE SAIS…..JAMAIS

SI JE SAVAIS CE QUE J’AI SU…NON PLUS

LES CORBILLARDS ROULENT MOINS VITE QUE LES …AMBULANCES

PIN PON PIN PON

PARCE QUE CHEZ LES CORBILLARDS…Y’A MOINS D’URGENCE

PIN PON PIN PON

J’ARRIVE AU REZ-DE-CHAUSSEE QUE JE SUIS LE PREMIER

J’AURAIS DU PRENDRE L’ASCENSEUR, PAS PRENDRE L’ESCALIER

JE CHERCHE UNE AIGUILLE DANS UNE MEULE DE FOIN

C’EST POUR LE COURS DE COUTURE A LA MORGUE DEMAIN

LES CORBILLARDS ROULENT MOINS VITE QUE LES …AMBULANCES

PIN PON PIN PON

PARCE QUE CHEZ LES CORBILLARDS…Y’A MOINS D’URGENCE

PIN PON PIN PON

SI TU VEUX ECRIRE UNE CHANSON QUI MET ….DE L’AMBIANCE

PIN PON PIN PON

IL SUFFIT DE PARLER DE CORBILLARDS ET …..D’AMBULANCES

PIN PON PIN PON