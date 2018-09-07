Chasseur déprime... la nouvelle oeuvre de Jean-Luc Fonck

C'est vendredi!!!! C'est la chanson défi de Jean-Luc Fonck! Jean-Luc se transforme en Hervé Valium le temps de cette chanson... Regardez la vidéo et chantez avec lui... voici les paroles ;-)
J’ARRIVE A L’HOPITAL AVEC MON NOUVEAU CARTABLE
PARCE QU’A LA MAISON ON A VENDU TOUTES LES TABLES
DE TOUTES FACONS ON N’AVAIT PLUS DE CHAISE
ET POUR MANGER PAR TERRE SANS TABLE ON EST PLUS A L’AISE
J’AI DESSINE DES FLEURS POUR MON INSTITUTRICE
LES FLEURS FANEES C’EST BEAU MAIS C’EST QUAND MEME TRISTE
C’EST COMME LES OISEAUX SANS TETE, C’EST RARE QU’ILS VOLENT BIEN
ET QUAND MA MAITRESSE D’ECOLE ELLE NE VA JAMAIS LOIN
LES CORBILLARDS ROULENT MOINS VITE QUE LES …AMBULANCES
PIN PON PIN PON
PARCE QUE CHEZ LES CORBILLARDS…Y’A MOINS D’URGENCE
PIN PON PIN PON
TOUTES LES BOUTEILLES SONT VIDES, CIRCULEZ Y’A RIEN A BOIRE
C’EST PAS SOUVENT LA FETE, MAIS C’EST TOUJOURS LA FOIRE
LE PASSE, C’EST LE PASSE, LE FUTUR C’EST LE FUTUR
Y’A JUSTE LE PRESENT QUE C’EST MAINTENANT
ON EN RIRA DANS DIX ANS ,MAIS Y’AURA PLUS PERSONNE
ALORS AUTANT NE PAS EN RIRE, ON N’EST PAS CHEZ BOUGLIONE
SI J’AVAIS SU CE QUE JE SAIS…..JAMAIS
SI JE SAVAIS CE QUE J’AI SU…NON PLUS
LES CORBILLARDS ROULENT MOINS VITE QUE LES …AMBULANCES
PIN PON PIN PON
PARCE QUE CHEZ LES CORBILLARDS…Y’A MOINS D’URGENCE
PIN PON PIN PON
J’ARRIVE AU REZ-DE-CHAUSSEE QUE JE SUIS LE PREMIER
J’AURAIS DU PRENDRE L’ASCENSEUR, PAS PRENDRE L’ESCALIER
JE CHERCHE UNE AIGUILLE DANS UNE MEULE DE FOIN
C’EST POUR LE COURS DE COUTURE A LA MORGUE DEMAIN
LES CORBILLARDS ROULENT MOINS VITE QUE LES …AMBULANCES
PIN PON PIN PON
PARCE QUE CHEZ LES CORBILLARDS…Y’A MOINS D’URGENCE
PIN PON PIN PON
SI TU VEUX ECRIRE UNE CHANSON QUI MET ….DE L’AMBIANCE
PIN PON PIN PON
IL SUFFIT DE PARLER DE CORBILLARDS ET …..D’AMBULANCES
PIN PON PIN PON