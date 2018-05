Champion... Coup d'envoi pour cette DRAMEDIE ce soir sur la Une TV!

Grosse marade ce matin dans le 8/9 en raison du coup d'envoi ce soir sur la Une de la série tv "Champion".

Mourade Zeguendi et Erico Salamone sont plein de bons arguments pour nous vendre la chose et nous donner l'envie de descendre sur le terrain.

Diego maradona - Eric Cantona - le sacré coup de boule de zidane - ... De belles sources d'inspiration pour quelques séquences bien croustillantes.

Mais c'est aussi un focus sur ce que fait un joueur de foot durant la journée. Mais que fait-il au fait quand il n'est pas sur le terrain ? Beh rien ... et c'est pas facile à faire - il faut montrer que tu fais quelque chose en ne faisant rien - tout un art !

Le foot c'est du business - le Coach c'est celui qui travaille et l'autre qui joue.

Des expressions belges sont passées à la trappe pour la vente en France ? Noooon - on est belges et on le clame fort. Bruxelles est en soi un des personnages de la série !

On rigole beaucoup ?... Beh quand tu prends de la drogue il y a forcement de la marade. C'est une dramédie - il y a aussi la famille, le pourtour du terrain - ... il n'y a pas que des rires. Ce n'est pas vestiaire - il y a un scénario - une histoire, ...

The Pitch : Star du foot international, Soulimane est connu avant tout pour son ego surdimensionné. Après une faute violente, les médias se déchainent. Son agent tente de trouver des solutions.

Rendez-vous sur la Une ce soir à 20h20.