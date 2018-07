Cette fois ... Ca n'a pas marché !

Petit détour par la librairie ce matin avec Cyril qui épingle les faits d'actualité qui font la Une des journaux. Un petit goût amer, de tristesse en ce lendemain de demi-finale des Diables Rouges règne en maître.

- L'Echo: "la fin du rêve"

- Le Soir : "Le chagrin des Belges"

- L'Avenir : "La désillusion"

Et de" l'Avenir" il est question... Qui a osé toutes ces semaines durant chambrer ce quotidien sur le fait que la Une ne mettait pas à l'honneur nos Diables ? Personne - dixit Cyril ! Et bien sachez que si vous êtes de fervents lecteurs de journaux via le digital et sans détour par une bonne librairie de tradition, vous avez eu a y perdre vous aussi ! Car oui L' Avenir a bien, en librairie - en haut des ses "UNE" fait briller l'événement comme il se doit au fil des rencontres des Diables.

Mea-culpa... plates excuses sont ainsi présentées à ce quotidien qui placarde toute la désillusion d'hier en sa Une ce jour !

Côté superstitions Que Diables !

Les Belges ont leurs petits rituels pour jeter un sort favorable à l'équipe:

- mettre du vernis noir, jaune, rouge - mettre le slip Bob l'éponge - un supporter quant à lui définit les places de ses copains et personne ne peut en changer durant tous les matchs, ... Mais ça n'a pas suffit !

Au coeur de votre quotidien aussi :

- Comment la RTBF a téléporté les Diables... Un dispositif technique made in Dreamwall fut d'exception en permettant ces apparitions magiques des Diables sur le plateau télé.

- Hors terrain de foot, direction la mer avec ce couple passé de la banque aux cuistax. Tout est possible !