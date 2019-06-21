Le 8/9

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Ces choses là n'arrivent qu'a moi

Est-ce qu'on peut parler de pain complet quand il manque une tartine ?

 

J’AI UN AMI DE PETITE TAILLE QUI S’APPELLE KURT (KLEIN)

MOI JE TROUVE CA COMIQUE  MAIS LUI, CA LUI FAIT DE LA PEINE

EN MEME TEMPS S’IL S’APPELAIT MICHEL LEGRAND

JE NE SUIS PAS CERTAIN QU’IL TROUVERAIT CA VRAIMENT PLUS MARRANT

 

QUAND DEHORS IL Y A DE L’ORAGE IL ETEINT LA TELE

IL MET SON PLUS BEAU COSTUME CELUI AVEC LES POIS ET IL S’EN VA DANSER

DES JERKS, DES TANGOS , DES  ROCKS A TROIS TEMPS OU DES VALSES ENDIABLEES

TOUJOURS AVEC LE MEME CHEVAL COMME CAVALIER

 

CA N’ARRIVE QU’A MOI CES CHOSES-LA

CES CHOSES-LA N’ARRIVENT QU’A MOI

 

ALORS QUE JE BUVAIS PEINARD UN GRAND VERRE DE RICARD

A BRASILIA EN FACE DE LA GARE (ALLAN POE)

UN ACCORDEONISTE CHEVELU AVEC UN MANTEAU CLAIR DE COULEUR NOIRE

EST VENU JOUER DES AIRS BIZARRES AVEC UN AIR BIZARRE

 

CA N’ARRIVE QU’A MOI CES CHOSES-LA

CES CHOSES-LA N’ARRIVENT QU’A MOI

 

EST-CE QU’ON PEUT PARLER DE LAIT ENTIER QUAND LA BOUTEILLE EST A MOITIE VIDE ?

 

DEPUIS QUE MA POUPEE BARBIE EST MORTE DU CANCER

A LA MAISON, C’EST PLUS PAREIL, C’EST PIRE QUE LE DESERT

C’EST COMME LE JOUR OU J’AI CROISE HERCULE, JE LUI AI DIT N’AVANCE PAS HERCULE

IL EST RESTE SUR PLACE COMME UNE STATUE DE PIERRE, 

COMME UNE STATUE DE GLACE, SANS SAVOIR QUOI FAIRE

 

CA N’ARRIVE QU’A MOI CES CHOSES-LA

CES CHOSES-LA N’ARRIVENT QU’A MOI

LE CARABISTOUR DE STTELLLA

 

02/03/2019 - MARCHIENNE-AU-PONT / ROCKERILL (SOLD OUT) - 3/3/2019 - KAIN (COMPLET) - 5/5/2019 - INCOURT /INC'ROCK FESTIVAL - 11/5/2019 - MARCINELLE - 24/5/2019 - BETHUNE (F)

21/06/2019 - CHATELET

13/07/2019 - NAMUR

20/07/2019 - SPA / FRANCOS

NOUVEAU : 14/08/2019 - LOMPRET

17/08/2019 - NANDRIN FESTIVAL

NOUVEAU : 24 / 08 /2019 - HORNU

 25/08/2019 - VERVIERS / FIESTACITE

31/08/2019 - YHUIN / SCENE SUR SAMBRE

NOUVEAU : 07/09/2019 - MARANSART

20/09/2019 - NIVELLES

21 /09/2019 - ANDENNE

 

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