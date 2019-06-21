Ces choses là n'arrivent qu'a moi

Est-ce qu'on peut parler de pain complet quand il manque une tartine ?
J’AI UN AMI DE PETITE TAILLE QUI S’APPELLE KURT (KLEIN)
MOI JE TROUVE CA COMIQUE MAIS LUI, CA LUI FAIT DE LA PEINE
EN MEME TEMPS S’IL S’APPELAIT MICHEL LEGRAND
JE NE SUIS PAS CERTAIN QU’IL TROUVERAIT CA VRAIMENT PLUS MARRANT
QUAND DEHORS IL Y A DE L’ORAGE IL ETEINT LA TELE
IL MET SON PLUS BEAU COSTUME CELUI AVEC LES POIS ET IL S’EN VA DANSER
DES JERKS, DES TANGOS , DES ROCKS A TROIS TEMPS OU DES VALSES ENDIABLEES
TOUJOURS AVEC LE MEME CHEVAL COMME CAVALIER
CA N’ARRIVE QU’A MOI CES CHOSES-LA
CES CHOSES-LA N’ARRIVENT QU’A MOI
ALORS QUE JE BUVAIS PEINARD UN GRAND VERRE DE RICARD
A BRASILIA EN FACE DE LA GARE (ALLAN POE)
UN ACCORDEONISTE CHEVELU AVEC UN MANTEAU CLAIR DE COULEUR NOIRE
EST VENU JOUER DES AIRS BIZARRES AVEC UN AIR BIZARRE
CA N’ARRIVE QU’A MOI CES CHOSES-LA
CES CHOSES-LA N’ARRIVENT QU’A MOI
EST-CE QU’ON PEUT PARLER DE LAIT ENTIER QUAND LA BOUTEILLE EST A MOITIE VIDE ?
DEPUIS QUE MA POUPEE BARBIE EST MORTE DU CANCER
A LA MAISON, C’EST PLUS PAREIL, C’EST PIRE QUE LE DESERT
C’EST COMME LE JOUR OU J’AI CROISE HERCULE, JE LUI AI DIT N’AVANCE PAS HERCULE
IL EST RESTE SUR PLACE COMME UNE STATUE DE PIERRE,
COMME UNE STATUE DE GLACE, SANS SAVOIR QUOI FAIRE
CA N’ARRIVE QU’A MOI CES CHOSES-LA
CES CHOSES-LA N’ARRIVENT QU’A MOI
LE CARABISTOUR DE STTELLLA
02/03/2019 - MARCHIENNE-AU-PONT / ROCKERILL (SOLD OUT) - 3/3/2019 - KAIN (COMPLET) - 5/5/2019 - INCOURT /INC'ROCK FESTIVAL - 11/5/2019 - MARCINELLE - 24/5/2019 - BETHUNE (F)
21/06/2019 - CHATELET
13/07/2019 - NAMUR
20/07/2019 - SPA / FRANCOS
NOUVEAU : 14/08/2019 - LOMPRET
17/08/2019 - NANDRIN FESTIVAL
NOUVEAU : 24 / 08 /2019 - HORNU
25/08/2019 - VERVIERS / FIESTACITE
31/08/2019 - YHUIN / SCENE SUR SAMBRE
NOUVEAU : 07/09/2019 - MARANSART
20/09/2019 - NIVELLES
21 /09/2019 - ANDENNE
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