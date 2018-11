Ca y'est c'est vendredi et c'est l'heure du défi ! Et celui qui dit le contraire... dit le contraire et qu'il n'en soit pas autrement ni inversement. "Amour, Tv, Bonheur et baptême"... Voici les 4 mots proposés par les auditeurs pour ce vendredi et ce défi ... Et inversement !

ET INVERSEMENT

CE MATIN JE SUIS ALLE FAIRE LE PLEIN

A LA POMPE A ESSENCE QUI EST DERRIERE LE COIN

ON NE PEUT PAS DIRE C’EST UNE IDEE DE GENIE

MAIS ON Y VEND PLUS D’ESSENCE QUE DANS UNE PHARMACIE

APRES CA JE SUIS ALLE CHERCHER MON NOUVEAU CERCUEIL

JE L’AI CHOISI AVEC AMOUR - AVEC QUATRE ANGLES MORTS

JE L’AI ESSAYE POUR VOIR COMMENT C’EST DEDANS

PUISQUE J’AI CHOISI DE MOURIR DE MON VIVANT

ET CELUI QUI DIT LE CONTRAIRE…DIT LE CONTRAIRE

ET CELUI QUI DIT LE CONTRAIRE

DIT LE CONTRAIRE

ET INVERSEMENT

INSTRU

J’AI VOULU ALLUMER UNE CIGARETTE

MAIS JE ME SUIS TROMPE DE BOUTON

J’AI APPUYE SUR LA TELE-COMMANDE DE LA TELEVISION

JE SUIS TOMBE SUR UN DROLE DE FEUILLETON

C’ETAIT L’HISTOIRE D’UNE ESPECE DE MEDECIN

UN PEU BIZARRE UN PEU MALSAIN

QUI DECHIRAIT SES CHEMISES QUAND IL PIQUAIT UNE CRISE

ET QUI DEVENAIT TOUT VERT QUAND IL ETAIT EN COLERE

ET CELUI QUI DIT LE CONTRAIRE…DIT LE CONTRAIRE

ET CELUI QUI DIT LE CONTRAIRE

DIT LE CONTRAIRE

ET INVERSEMENT

INSTRU

SI JE PEUX M’AUTORISER, JE SUIS MOTORISE

MAIS JE NE SUIS PAS MOTOCYCLETTE QUE J’EN AI L’AIR

ME VOILA PARTI LA RECHERCHE DU BONHEUR

JE SAIS BIEN QUE CETTE HISTOIRE VA ME PRENDRE DES HEURES

D’ABORD PAR OU COMMENCER ALORS JE CHOISIS LE DEBUT

EST-CE QUE LES SERIAL KILLERS DE LAPINS SONT MOUSTACHUS ?

SI ON EST EN AVANCE EST-CE QUE LE TEMPS PASSE MOINS VITE

ET EST-CE QU’IL Y A DES BAPTEMES DE L’AIR POUR LES ASTHMATIQUES ?

ET CELUI QUI DIT LE CONTRAIRE…DIT LE CONTRAIRE

ET CELUI QUI DIT LE CONTRAIRE

DIT LE CONTRAIRE

ET INVERSEMENT

ET CELUI QUI DIT LE CONTRAIRE…DIT LE CONTRAIRE

ET CELUI QUI DIT LE CONTRAIRE

DIT LE CONTRAIRE

ET INVERSEMENT