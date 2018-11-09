Ca y'est c'est vendredi et c'est l'heure du défi ! Et celui qui dit le contraire... dit le contraire et qu'il n'en soit pas autrement ni inversement. "Amour, Tv, Bonheur et baptême"... Voici les 4 mots proposés par les auditeurs pour ce vendredi et ce défi ... Et inversement !
ET INVERSEMENT
CE MATIN JE SUIS ALLE FAIRE LE PLEIN
A LA POMPE A ESSENCE QUI EST DERRIERE LE COIN
ON NE PEUT PAS DIRE C’EST UNE IDEE DE GENIE
MAIS ON Y VEND PLUS D’ESSENCE QUE DANS UNE PHARMACIE
APRES CA JE SUIS ALLE CHERCHER MON NOUVEAU CERCUEIL
JE L’AI CHOISI AVEC AMOUR - AVEC QUATRE ANGLES MORTS
JE L’AI ESSAYE POUR VOIR COMMENT C’EST DEDANS
PUISQUE J’AI CHOISI DE MOURIR DE MON VIVANT
ET CELUI QUI DIT LE CONTRAIRE…DIT LE CONTRAIRE
ET CELUI QUI DIT LE CONTRAIRE
DIT LE CONTRAIRE
ET INVERSEMENT
INSTRU
J’AI VOULU ALLUMER UNE CIGARETTE
MAIS JE ME SUIS TROMPE DE BOUTON
J’AI APPUYE SUR LA TELE-COMMANDE DE LA TELEVISION
JE SUIS TOMBE SUR UN DROLE DE FEUILLETON
C’ETAIT L’HISTOIRE D’UNE ESPECE DE MEDECIN
UN PEU BIZARRE UN PEU MALSAIN
QUI DECHIRAIT SES CHEMISES QUAND IL PIQUAIT UNE CRISE
ET QUI DEVENAIT TOUT VERT QUAND IL ETAIT EN COLERE
ET CELUI QUI DIT LE CONTRAIRE…DIT LE CONTRAIRE
ET CELUI QUI DIT LE CONTRAIRE
DIT LE CONTRAIRE
ET INVERSEMENT
INSTRU
SI JE PEUX M’AUTORISER, JE SUIS MOTORISE
MAIS JE NE SUIS PAS MOTOCYCLETTE QUE J’EN AI L’AIR
ME VOILA PARTI LA RECHERCHE DU BONHEUR
JE SAIS BIEN QUE CETTE HISTOIRE VA ME PRENDRE DES HEURES
D’ABORD PAR OU COMMENCER ALORS JE CHOISIS LE DEBUT
EST-CE QUE LES SERIAL KILLERS DE LAPINS SONT MOUSTACHUS ?
SI ON EST EN AVANCE EST-CE QUE LE TEMPS PASSE MOINS VITE
ET EST-CE QU’IL Y A DES BAPTEMES DE L’AIR POUR LES ASTHMATIQUES ?
ET CELUI QUI DIT LE CONTRAIRE…DIT LE CONTRAIRE
ET CELUI QUI DIT LE CONTRAIRE
DIT LE CONTRAIRE
ET INVERSEMENT
ET CELUI QUI DIT LE CONTRAIRE…DIT LE CONTRAIRE
ET CELUI QUI DIT LE CONTRAIRE
DIT LE CONTRAIRE
ET INVERSEMENT