Cécile Bois (Candice Renoir) se bat pour sa fille ce mardi sur la Une télé!

Ce matin, l'équipe du 8/9 accueillait l’actrice française Cécile Bois pour son rôle dans le téléfilm Tu vivras ma fille, diffusé ce soir sur la Une à 20h20.

Vous connaissez Cécile Bois, puisqu'elle incarne depuis 5 saisons déjà la policière Candice Renoir, série diffusée sur TF1 et sur la Une.

Je rentre dans la branche de la télé populaire. Tout ce qui est plus élitiste, plus artistique se ferme. En revanche, d'autres portes s'ouvrent. Ceux qui ont envie que leurs films soient populaires viennent me chercher.

D'après une histoire vraie, Tu vivras ma fille est le récit extraordinaire d'une maman ordinaire qui a remué ciel et terre pour créer un médicament, afin de sauver la vie de sa fille atteinte d'une maladie rare. Dans le rôle principal, Cécile Bois mène le combat de Karen Aiach.

On s'est parlé avec Karen, la vraie maman. J'avais l'impression de la représenter. J'ai trouvé son parcours hallucinant, hors norme. Je me suis senti une responsabilité. J'avais peur de mal faire.

Elle a vu le film il n'y a pas longtemps et elle est contente.

Bianca est un beau bébé de 4 mois, en pleine forme : elle est le 1er enfant de Nathalie et Paul Elbaz. Mais le ciel va leur tomber sur la tête : Bianca est atteinte d'une maladie rare affectant le système nerveux central : la maladie de Sanfilippo pour laquelle il n'existe aucun traitement. Refusant l'inéluctable, Nathalie et son mari, absolument étrangers au monde du médical, se lancent dans des recherches sur internet, rencontrent des spécialistes, font l'état des lieux des recherches sur cette maladie dans le monde. Ils arrivent à ce constat amer : seul le profit guide la création de traitements, personne ne veut prendre le risque de lancer un programme de recherche thérapeutique pour cette maladie qui ne concerne "que 4000 enfants recensés dans le monde". Nathalie va remuer ciel et terre pour sauver sa fille. Elle a 5 années pour accomplir l'inimaginable : créer un médicament pour sauver sa fille. Car passé l'âge de 6 ans, il sera trop tard pour Bianca. Le compte à rebours est lancé...

Cécile Bois y partage l'affiche avec Arié Elmaleh, le frère de Gad Elmaleh. Avec l'équipe, on a fait en sorte que ce sujet soit lumineux. Tout est axé sur le combat de cette femme.