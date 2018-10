Ce week-end, grimpez à bord du train de l'horreur !

Ce week-end, pour Halloween, on grimpe à bord d’un train de l’horreur…

à Mariembourg, sur la commune de Couvin (province de Namur).

On grimpe à bord du train à vapeur de l’association du Chemin de Fer à Vapeur des 3 Vallées; des passionnés ont réhabilité une ligne qui n’était plus utilisée; ce tronçon de 14 km va jusqu’à Treignes, en passant par 3 villages (Nismes, Olloy-sur-Viroin et Vierves, classé parmi les Plus Beaux Villages de Wallonie).

Ce train roule toute l’année et, en 40-50 minutes de trajet, on a le temps de voir du paysage. On longe le Viroin et on est en pleine nature, dans le Parc Naturel Viroin-Hermeton.

Mais en plus, ce week-end, pour Halloween, le train va être animé et déguisé sur le thème. On va voyager avec des monstres, des sorcières, le squelette Adolphe et d’autres créatures étranges.

Départ de Mariembourg à 14h20, samedi et dimanche + départ nocturne à 19h le samedi, pour être dans le noir et donc dans une ambiance encore plus "Halloweenesque".

On peut y passer toute la journée car en plus de l’itinéraire en train à vapeur, des animations sont prévues dès 11h30 à Mariembourg (grimages pour ressembler aux monstres du train, jeux de petits trains, jeux en bois, photos souvenirs avec les monstres, visite de la voiture hantée…).

A l’arrivée, on peut se balader à Treignes, surnommé le "Village des Musées" car il y a 4 musées dans ce petit village, dont le Musée du Chemin de Fer à Vapeur (que vous pourrez visiter avec le ticket du train) et l’Espace Arthur Masson, qui recrée le village et une école d’autrefois et qui, dimanche, proposera une animation et des décors de village hanté. + la Brasserie des Fagnes à visiter gratuitement à Mariembourg.