"Ce soir on sort"... Patrick Bruel nous annonce un rendez-vous extraordinaire sur scène !

Le chanteur français Patrick Bruel était avec nous ce matin pour nous présenter son nouvel album :

Ce soir on sort...

La dernière fois que vous avez entendu Patrick Bruel, c’était pour son hommage à Barbara avec Très souvent, je pense à vous… Dans Ce soir on sort… on découvre un Patrick Bruel qui cherche à se réinventer, qui a soif de renouveau mais qui préservent les valeurs sûres.

Pour travailler avec lui sur cet album, Patrick Bruel a fait appel à d’autres artistes comme Mickey 3D ou encore Vianney, notamment dans le premier single Tout recommencer.

Un changement, une évolution ...

On reste dans les fondamentaux, c'est des chansons fidèles à mon ADN mais avec une grande attention sur le traitement, le son, l'exigence sur les textes, les sujets, certaines collaborations et puis ce sont 6 ans qui nous ont vu passer par tous les stades. Cet album est inspiré et parait véritablement comme étant le préféré des fans ! C'est fort ...

Cet album nous promet un rendez-vous extraordinaire sur scène !

Je signe la direction artistique, la production de cet album, je réunis les énergies ... Ce sont des rencontres comme celle avec Vianey... C'est intéressant cette façon qu'il a de poser les mots sur les émotions. ON a fait une chanson sur les migrants... C'est une chanson sociétale !

On se situe du côté de l'humain sans jugements.

Sur internet il y a de l’enrôlement - on se fait embringuer dans des défis, des épreuves qui peuvent conduire au suicide. Il faut être sérieux avec cela - Il est des effets perverses. Un enfant sur 5 en subit les conséquences graves. On se doit d'être vigilant - d'être attentif.

Toutes les chansons nous baladent d'une émotion à l'autre...

"Pas eu le temps"...

J'ai un entourage proche dont mon frère qui a participé à mon album. Aussi je prends l'avis de mes enfants, de ma mon ex épouse, ma maman, ... mais au final, c'est moi qui décide, je prends la responsabilité du choix final - je prends position. Cette chanson "pas eu le temps" est d'ailleurs la préférée de mes enfants.

L'artiste viendra tout prochainement nous annoncer plein de bonnes nouvelles ... qu'il garde bien sous le silence pour le moment ! Et en attendant "Ce soir" c'est certain... "On sort" !

En concert :

Le 28 février à BRUXELLES – Forest National.(complet)

Le 15 mai à BRUXELLES – Forest National. (complet)

Le 16 mai à BRUXELLES – Forest National.