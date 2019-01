Ce soir on sort, le nouvel album de Patrick Bruel. Best Of

Le traitement, le son et les exigences sur les textes ont été les petits plus pour ce nouvel album. Toujours fidèle à lui même, Patrick Bruel nous emmène dans son univers une nouvelle fois et ce qui est sur, c'est qu'on n'est pas déçu.

De nouvelles collaborations

Et c'est entre-autres avec Vianney que Patrick Bruel aura collaboré sur cet album.

"On partira", une chanson qui était vouée à devenir rock, rapide, tempo, est devenue une chanson plus lente et touchante sur les migrants.