Ce sera la folie... Arcadian au Festival Les Gens d'Ere !

Et oui, Arcadian en sera !

Emmanuel Wafwana met en lumière tous les ingrédients de ce festival qui se déroulera du 26 au 29 juillet - et sous le soleil svp !

Petite mise en jambe dès le jeudi en mode jogging...

On démarre sportivement par un petit jogging de 9 ou 3 kms ce jeudi - histoire de faire découvrir le festival aux gens - de donner l'envie de venir et d'inviter à découvrir le site.

Vendredi, on balance la musique ! Avec une affiche d'exception... Arcadian on vous le disait mais aussi Suarez, Slimane, Lea Paci, ... Une programmation qui mélange des groupes belges et français. Et il y aura aussi du Thierry Luthers pour allumer le feu !

Vous aimez les cover, alors ? c'est alors à ce festival également que vous devez vous rendre.

Et ce n'est pas tout... Les gens d' Ere c'est aussi le festival qui se veut très familial, très convivial,... "Les déménageurs" par exemple seront là le dimanche mais tout le we déjà il y aura de quoi émerveiller les enfants et les accueillir comme il se doit.

Des pass sont prévus en pré-vente à 40 euros - qu'on se le dise. On peut aussi acheter son ticket, son pass sur le site ! A vous de voir.

