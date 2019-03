Captain Marvel fera partie du top 10 des films les plus vus de l'année

Damien vit dans une cité de banlieue et rencontre un petit garçon nommé Bahzad. Lui et sa mère sont sans-papiers et ont peur d'être expulsés. Damien a alors une idée : prétendre aux autorités être le père de l’enfant. Il voit plus loin encore : avec la complicité de sa sœur, avocate, et de ses potes, il monte une association d'hommes prêts à reconnaître tous les enfants sans-papiers du quartier…