Capharnaüm : LE film coup de coeur de Cathy Immelen !

Petite mise en lumière des sorties cinéma de la semaine avec non pas un mais trois coups de cœur pour Cathy Immelen qui fond littéralement pour ces trois toiles :

Sauver ou périr

Drame français de Frédéric Tellier avec Pierre Niney, Anaïs Demoustier, Vincent Rottiers et Sami Bouajila

Franck, jeune sapeur-pompier est heureux dans son métier et vit dans sa caserne avec sa compagne. Un jour, alors qu'il est en intervention, il se sacrifie pour ses hommes et se réveille dans un service hospitalier destiné aux grands brûlés...



L'acteur vedette du cinéma français, Pierre Niney, a fait une double transformation physique incroyable : musclé comme un pomper dans la première partie, puis grand brûlé affaibli et amaigri. Déchirant dans ce rôle, il ne manquera pas de vous émouvoir.



Ce mélodrame est un bel hommage au sacrifice des combattants du feu.

Parfois tire-larmes, mais toujours juste dans son propos.

Une leçon de vie sublimée par son acteur principal !