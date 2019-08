Cape May, le livre à ne pas manquer pour les vacances

Cape May – de Chip Cheek chez Stock éditions

1957, Cape May dans la baie de la Delaware, en dessous de New-York.

On est en septembre, l'été indien touche à sa fin, on est hors saison, et Effie et Henry, un très jeune couple de jeunes mariés viennent passer des vacances un peu atypiques pour leur lune de miel dans la ville presque déserte de Cape May.

Ils ont 18 ans, ils viennent du sud donc ont une éducation très particulière, très catholique, ils ont une vision de la vie très rangée et donc, à pas de velours ils se découvrent. On va pas se mentir, ils s'ennuient comme des rats morts, si bien qu'Effie veut rentrer plus tôt que prévu haha !

Sauf que voilà, au bout de quelques jours, ils tombent sur une vieille connaissance de la famille d'Effie, une femme splendide, Clara, la jeune femme glamour New-Yorkaise par excellence, qui organise des fêtes incroyables dans ce bled balnéaire et elle va intégrer le couple dans ses excès. Et là, c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres...

Vous allez découvrir comment on brise une éducation en quelques jours, comment ces très jeunes gens vont réagir face à la luxure, à l'argent facile, à ce monde d'artistes, de oisifs et d'héritiers, la pression monte de jour en jour, les barrières du puritanisme américain sautent un peu plus au fil des heures, et je le sais, vous le savez, on va arriver à un point de non retour...



Bon, ce livre a été un peu tamponné " livre de l'été " sur les réseaux sociaux parce qu'il cartonne, je dirais quand même attention parce que ce n'est pas du tout le livre de détente qu'on imagine en voyant la couverture.

C'est un premier roman grandiose et je pèse mes mots, qui retrace toute une société à l'aube des années 60 aux Etats-Unis, vous allez sentir ce malaise grandissant, ce frisson vous parcourir parce qu'il y a énormément de tension, dans les dialogues, dans le déroulement des évènements, et en même temps c'est magique de vivre ça avec un livre. Ah aussi, âmes pudiques s'abstenir, il y a quand même pas mal de sexe, il n'est pas gratuit puisqu'il sert la cause du livre, et vous verrez qu'en étant plongé dans cette année 1957, vous serez beaucoup plus choqué que toutes ces pubs qu'on voit dans la rue avec des femmes en maillot...



Si vous êtes audacieux et que vous aimez le vintage, et surtout braver les limites, lisez sans hésiter Cape May de Chip Cheek aux éditions Stock, c'est juste génial.