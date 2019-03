Capbulles, un festival dédié à la bande dessinée, au profit de Cap 48.

Nouveautés: séance de caricature par Christopher Boyd + expo des photos de jouets des années 80 du livre Made in Toys de Stéphane Lapuss (Musclor, GI Jo, Charlotte aux fraises…).

A Liège: l’expo "Masques" commence samedi

Une expo qui débarque à Liège, après avoir été montrée à Pékin et à Tokyo.

Plus de 80 masques issus des collections du Musée du Quai Branly-Jacques Chirac à Paris.

Le lieu vaut déjà le coup d’oeil: la Cité Miroir, anciens bains publics, inaugurés dans les années 40 dans le centre-ville de Liège, reconvertis en Centre Culturel. L’expo va se tenir dans l’ancien grand bassin, où on voit encore les gradins, les échelles,…

Les masques viennent d’Asie, d’Amérique, d’Afrique et d’Océanie, et on va découvrir à quoi ils servaient: accomplir un rituel, incarner la justice, atteindre l’au-delà…

On va découvrir aussi les matières. Par exemple, en Océanie, des masques sont faits en fougères, coquillages, cheveux, dents de cochons et même… toile d’araignée! Ils étaient souvent utilisés en usage unique.

En pratique: jusqu’au 20 juillet. 10 euros/ adulte. Infos: http://www.citemiroir.be/fr