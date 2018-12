Focus ce matin sur la Une de la DH :

"Les clients d'Engie-Electrabel peuvent s'adresser au fournisseur via...Whatsapp"

L'utilisation de cette application est une initiative que le fournisseur a mis en place pour échanger plus facilement avec ses clients.

Le plus? Garder un contact personnalisé et permettre d'être plus efficace grâce à, notamment, la possibilité d'échanger des photos.

Terminé les boîtes vocales destinées à la clientèle et cap sur un service de proximité !