Cap sur le Salon Vert, Bleu, Soleil... De l'évasion All-in !

Cap sur le Salon Vert, Bleu, Soleil. Un voyage all in jusqu’à dimanche, aux Halles des Foires de Liège !

Ce Salon des Vacances de Liège ce sont 350 opérateurs et 500 destinations proposées au public. Il y a des offices de tourisme et des TO, mais aussi de nombreux hébergements (des maisons d’hôtes, des gîtes, des hôtels, campings…), notamment en France et dans le Pays du Mont Blanc, qui seront mis à l’honneur.

On retrouvera aussi le Village des Vignobles; partie du salon consacrée à l’oeno-tourisme - un bon plan pour séjourner chez des vignerons, visiter leurs caves (jusqu'à plus soif ! ) … Par exemple le Vignoble de la Madrague, sur la presqu’île de Saint-Tropez où le viticulteur loue 2 villas avec piscine privée au milieu des vignes (bio), à 100 mètres de la plage aux eaux turquoise de Gigaro, qu’on rejoint par une allée de palmiers. C'est tentant non ?

Des bons plans vacances à dénicher sur le salon:

Côté destinations lointaines: partir avec des tour-opérateurs belges francophones, comme Ornella Travel qui organise des voyages culturels partout dans le monde et notamment : au Japon, au Pérou sur les traces des Incas, en Ouganda pour voir les gorilles, en Finlande pour voir les aurores boréales et loger en Igloo lapon.

Pour les croisières (il est un grand espace dédié aux croisières sur le salon): grimper à bord du voilier Sea Cloud construit dans les années 30 et restauré récemment, c'est possible ! On y voyage dans le temps, avec de grandes suites avec lits à baldaquins, moulures, etc… Ce bateau navigue notamment en Andalousie et au Portugal sur les traces des grands explorateurs.

Vivacité au coeur de l'événement avec l' émission" La Grande Evasion" demain de 14h à 16h. Un séjourau Pays du Mont-Blanc (Megève) sera mis en jeu.

Cet événement est non seulement le Salon des vacances mais aussi celui des loisirs... avec différents petits salons dans le salon: Tourisme responsable (avec voyages alternatifs, écoresponsables), Festival de la BD de Liège, espace Sports-Aventure (sur 3000m2, pour expérimenter golf, zumba, BMX, karaté, vélo électrique…), Liège Insolite (dormir dans des bulles, Escape Room à l’Abbaye de Stavelot…)…

En pratique: entrée 3 euros (au lieu de 6 euros) à télécharger sur www.vertbleusoleil.be

Bon voyage & bon amusement à vous !