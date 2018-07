Petit détour par la librairie avec Cyril qui épingle pour nous les faits d'acutalité qui font la Une des journaux :

L'été sera chaud...

- La DH : "cannabis légal : premier magasin à Bruxelles" - une première boutique a ouvert ses portes, et oui c'est légal tout au moins pour la vente de produits sous certaines normes. Le CBD est permis... en tisane il sera servi !

- L'Avenir : "Pas de baignade d'enfant sans surveillance"... Restons vigilant, un moment d'inattention, d'éloignement peut être fatal.

- Sud Presse : "Canicule et alcool : l'été 2018 sera meurtrier" ... L'été, la fête, les festivals, les sorties et l'alcool qui coule encore plus à flot que d'ordinaire sous cette canicule qui invite à boire jusqu'à plus soif. Une réelle hausse d'accidents de voiture en est le triste constat et notamment le vendredi vers 20 h et le samedi vers une heure du mat. Pensez à votre Bob-ette!

Au coeur de votre quotidien :

- "Fortnite chamboule le marché du jeu vidéo avec 125 Millions de gamers" - Un jeu gratuit à l'exception des accessoires qui viendront booster l'esthétique de vos héros. 125 millions de gamers sur un an et 1 milliard de dollars pour les créateurs ! Ce système d'achats intégrés inspirent bien d'autres producteurs.

- "Plus de 30 000 touristes par jour au Mannekenpis"... We are Belgium !