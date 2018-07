Canicule : 15% de décès en plus... C'est moins que prévu !

Petit détour par la librairie avec Cyril et malgré cette chaleur caniculaire pour épingler les faits d'actualité qui font la Une des journaux :

Une chaleur suffocante fait encore couler bien de l'encre en votre quotidien ce matin :

- La Capitale : "Les chauffeurs de la Stib coupent leur pantalon !... Tout est question d'image vis-à -vis de la clientèle. Certaines sociétés autorisent plus de légèreté en cette canicule mais elle reste d'exception.

- L' Echo : "Mois record pour la production d' Energie solaire en Belgique", ça c'est la bonne nouvelle qui réchauffe aussi les coeurs, et le portefeuille !

- La Libre - pas de clin d'oeil caniculaire : "Les ventes de voiture diesel de retour à leur niveau d'il y a 25 ans"

Et au coeur de vos quotidiens, on y revient inéluctablement à cette vague de chaleur :

- "Canicule : 15% des décès en plus !" Et c'est bien moins que prévu. Juste un constat lié à la chaleur... ou pas !

- "A la recherche du dernier ventilateur"... Ca se bouscule dans les magasins pour décrocher le dernier ventilo... Ça ne manque pas d'air pour certains qui sont prêts à tout pour un petit vent de fraîcheur !

Côté vacances :

Vous semblez indécrottables ! "1 Belge sur 4 ne décroche pas de son travail pendant les vacances". Mettez vos gsm de côté, vous pouvez le faire !

- Et on termine pas une news pas très joyeuse : "Ce serait plus simple pur Meghan si je mourrais" ! Un papa qui joue bon Prince !